Sommet de l'Otan à Bruxelles: des perturbations attendues entre mercredi et vendredi

Une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union Européenne se tiendra aussi jeudi, en présence du président américain. Une réunion du G7 est également programmée.

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles annonce la mise en place de plusieurs dispositifs de sécurité qui auront un impact sur la mobilité à Bruxelles pendant trois jours, soit de mercredi à vendredi, annonce-t-elle samedi dans un communiqué.

Une interdiction de stationnement sera mise en place dans les différents périmètres de sécurité durant ces trois jours. La police fera procéder à l'enlèvement de tous les véhicules (en ce compris les vélos, cyclomoteurs, motos et trottinettes). De plus, des fermetures de circulation seront mises en place à l'intérieur et autour de ces périmètres de sécurité. Il s'agit, entre autres, des alentours du site de l'Otan, de l'ambassade américaine, de l'hôtel "The Hotel", ainsi que le quartier européen.

Autour du site de l'Otan, l'A201/avenue Léopold III sera fermée toute la journée du mercredi 24, dès 06h00 du matin, dans les deux directions entre le Ring 0 et l'intersection avec l'avenue Bordet.

Autour de l'ambassade américaine, la rue Ducale et la voie latérale du Boulevard du Régent entre la rue de la Loi et la rue Lambermont resteront fermées du mercredi 23 mars à midi au vendredi 25 mars.

Du côté du quartier européen, le périmètre habituel mis en place lors d'un sommet européen sera fermé le mercredi 24 mars au matin.

Des fermetures temporaires de la circulation sont également possibles sur certains axes, notamment le R0, l'E40, le complexe Reyers, la rue de la Loi, la rue Belliard, le boulevard de Waterloo, l'avenue de la Toison d'Or et la petite ceinture en surface.

Quelques perturbations sont également attendues dans les transports en commun. Certaines lignes de bus et de tram seront déviées et certaines entrées des stations de métro Schuman et Arts-Loi seront fermées.