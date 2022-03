Une centaine de personnes mobilisées à Bruxelles pour la reconnaissance des écocides

"Stop écocide everywhere", c'est le slogan qu'ont scandé les manifestants sur la place du Luxembourg, dimanche en début d'après-midi. Ils ont ainsi marqué leur soutien aux quelques députés européens qui défendent le projet d'une reconnaissance de l'écocide comme un crime à sanctionner pénalement. La déforestation massive, la surpêche, les pollutions des sols et des eaux, l'exploitation minière en haute mer, les fracturations hydrauliques, les contaminations radioactives, etc. Sont autant d'actes qui tuent l'écosystème planétaire et qui doivent donc être déclarés comme illégaux, selon eux.

"Le 15 décembre dernier, la Commission européenne a proposé une révision du droit pénal à l'environnement, en tout cas certains députés verts se battent pour une telle révision et pour qu'on durcisse les sanctions en cas de destruction de l'écosystème", a expliqué dimanche Kim Lê Quang, porte-parole du mouvement Rise for Climate Belgium. "Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour soutenir cette initiative", a-t-il ajouté. Selon ce collectif citoyen en faveur d'une lutte concrète et rapide contre le dérèglement climatique, les responsables d'écocides n'écopent, à l'heure actuelle, que d'amendes civiles, ce qui n'est pas suffisant pour les dissuader de modifier leur comportement pour mieux respecter la nature.