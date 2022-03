Carnaval sauvage de Bruxelles: des participants dénoncent des coups de matraque au crâne

La police de Bruxelles-Ixelles a confirmé une intervention visant à mettre fin à l'événement non autorisé. Elle ne dispose pas pour l'instant de plaintes pour violences policières en rapport avec l'événement. Des centaines de participants sont partis vers 15h30 samedi de la place du Jeu de Balle et se sont installés sur un terrain vague près du site Tour & Taxis, où un feu a été allumé.

La police de Bruxelles-Ixelles remarque qu'aucune demande n'a été introduite et qu'il n'y avait pas de personne de contact identifiée. Elle explique en conséquence qu'il n'y a pas été possible d'entamer de négociation. Il a été décidé d'éteindre le feu pour des raisons de sécurité et de disperser la foule. La porte-parole de la police ajoute qu'un message a été diffusé via le micro de l'arroseuse présente pour annoncer l'intervention. Elle note que des projectiles ont été lancés vers les policiers et que ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogène.

"Deux collègues ont été blessés et un véhicule de police a été endommagé", a précisé Ilse Van de keere, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles. "Nous ne sommes pas au courant de témoignages de violences. Nous appelons ceux qui le souhaitent à déposer plainte à la police".

Deux participants ont fait état de coups de matraque à la tête sur Facebook. Une jeune femme indique avoir été frappée alors qu'elle essayait de quitter le terrain vague. Elle déclare souffrir d'une commotion cérébrale et avoir une plaie au crâne qui a nécessité 7 agrafes. Un jeune homme a lui avancé avoir reçu un coup de matraque sur l'arrière de la tête vers 02h00 du matin place Sainte-Catherine, où plusieurs dizaines de carnavaliers s'étaient retrouvés. Sa blessure aurait nécessité 6 points de suture.