Bruxelles et Kinshasa affichent leur volonté de renforcer leur coopération

La Région de Bruxelles-capitale et la ville-province de Kinshasa, déjà une bénéficiaire majeure de la coopération bruxelloise au développement, entendent donner un nouvel élan à leur coopération: dans le cadre de la mission ministérielle en cours à Kinshasa, le ministre-président Rudi Vervoort et le gouverneur de Kinshasa ont signé lundi après-midi un avenant à l'accord de coopération qui existe déjà depuis 2016 entre les deux régions. Objectif: "enrichir" l'accord de coopération, consolider l'engagement, et y ajouter des domaines qui correspondent aux demandes du gouvernorat local, comme l'assainissement de la capitale congolaise.

"Notre accord de coopération (signé en juillet 2016) est loin d'être inactif, mais l'avenant permettra de travailler plus étroitement", a souligné Rudi Vervoort lors de la cérémonie de signature, à l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Si l'accord de coopération et son avenant ne sont pas liés à de nouveaux budgets spécifiques, les domaines qui y sont listés devraient orienter l'action de la Région bruxelloise en matière de coopération au développement sur la province de Kinshasa, explique-t-on au cabinet du secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet. Ce dernier, en charge des relations internationales, devait prendre part à la mission ministérielle mais a dû se désister pour cause de contamination à la Covid-19.

En juillet 2016, Bianca Debaets avait signé l'accord de coopération, mettant l'accent sur l'environnement, l'informatique, la fonction publique, la culture et l'égalité des chances. A la suite de ce nouveau partenariat, plusieurs projets se sont mis en place comme l'arrivée d'un "Digitruck" à Kinshasa, ou le soutien bruxellois au programme WASH de l'Unicef, pour installer des sanitaires dans des écoles.

L'avenant renforce dans le texte la composante "environnement", évoquant par exemple une possible assistance technique dans la gestion des déchets ménagers, un sujet que le gouverneur de Kinshasa Gentiny Mbaka Ngobila souhaitait mettre en avant. Il s'agit d'une problématique majeure dans la capitale congolaise, qui a elle seule compte plus d'habitants que la Belgique entière. Le journal Le Monde rapportait en décembre dernier que Kinshasa produit 9.000 tonnes de déchets par jour, dont moins de 10 % sont collectés par la ville.

La mobilité est quant à elle un nouvel élément dans l'accord. Le gouverneur de Kinshasa a évoqué le souhait d'un soutien bruxellois au projet "Metro Kin". "Ce que nous pouvons apporter concrètement, c'est notre expertise dans la gestion d'un réseau urbain dense, ce que fait la Stib", a noté Rudi Vervoort lors d'une conférence de presse commune suivant la signature.

Une piste de collaboration proche de la concrétisation porte par ailleurs sur la digitalisation de l'État civil. Un projet-pilote avec une des 24 communes de Kinshasa devrait être annoncé dans la semaine.