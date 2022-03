Les images de l'arrivée de Joe Biden à Bruxelles

Joe Biden a débarqué ce mercredi soir en Europe, et plus précisément à Bruxelles où se tient ce jeudi les sommets de l'OTAN, du G7 et de l'UE, entièrement dédiés à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Air Force One, le Boeing 747 transportant le président américain, a atterri vers 21h05 à l'aéroport de Melsbroek. Joe Biden a directement été accueilli par le Premier ministre Alexander De Croo et l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Michael M. Adler.

Il a dans la foulée rejoint, à bord de sa voiture blindée "The Beast" (La Bête), l'ambassade des États-Unis à Bruxelles où il a passé la nuit.