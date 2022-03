Le palais de justice de Bruxelles, le plus grand du monde et emblème de la capitale, est à redécouvrir

"Le palais de justice de Bruxelles fait partie de notre patrimoine. Tous les Bruxellois et les touristes doivent pouvoir découvrir ce bâtiment historique", a déclaré le secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet (Vooruit), estimant qu'il est donc nécessaire de permettre à nouveau les visites guidées dans ce bâtiment classé. Avec une superficie nette d'environ 80 000 m², le palais de justice de Bruxelles est le plus grand au monde. L'imposant bâtiment attire chaque année de nombreux visiteurs, des photographes et des passionnés d'architecture.

Les visites guidées reprendront ainsi dès le 9 avril prochain. Elles seront proposées par Korei Guided Tours, qui organise des balades, des conférences et des visites à Bruxelles depuis vingt-cinq ans, et par Arkadia, qui explore et partage la richesse du patrimoine bruxellois depuis 1983. Les visites guidées seront données en français, en néerlandais et en anglais, les mercredis et les samedis, l’après-midi. Elles nécessitent une inscription préalable sur les sites web des deux agences touristiques. Les prix varient entre 10 et 16 euros par personne.

"Nous ne voulons pas seulement rendre le palais de justice accessible à tous ; nous espérons également sensibiliser à sa préservation et à sa restauration", a précisé Pascal Smet. "C'est un bâtiment emblématique, qui fait partie de la sky line de Bruxelles, mais qui symbolise aussi l'un des trois pouvoirs de notre État démocratique", a également déclaré Mathieu Michel (MR), secrétaire d'État fédéral en charge de la Régie des Bâtiments. "C'est pourquoi nous devons tout faire pour le préserver pour les prochaines générations."