Avez-vous vu Ahmed Al Sarraj, disparu à Koekelberg ?

Le dimanche 03 avril 2022 entre minuit et 14h, Ahmed Al Sarraj, un homme âgé de 31 ans, a quitté son lieu de résidence situé rue Emile Sergijsels à Koekelberg. Depuis, il ne s'est plus manifesté. Ahmed est de corpulence normale et mesure environ 1m80. Il a de courts cheveux bruns, des yeux noirs, un teint basané et une barbe.

On ignore sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition. Si vous avez vu Ahmed Al Sarraj, ou si vous connaissez l'endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300. Cet avis est consultable sur www.police.be.