Des contrôles toujours effectués: environ 150 amendes par mois pour non-respect du port du masque sur le réseau de la Stib

Comme à l’accoutumée, crachin matinal est synonyme de davantage de fréquentation dans les transports en commun bruxellois. Dans les rames du métro, peu de sourires… en cause, l’accessoire indissociable depuis deux ans : le masque. S’il n’est plus obligatoire dans les stations, il est toujours d’application dans le véhicule.

Dans le bus 80 en direction de Haren, les huit passagers le portent. Dans le tram 81 à place Saint-Pierre à Etterbeek, une grande majorité également. En sous-sol, on dénombre 23 personnes ce jeudi matin dans une rame de la ligne 1 : 5 sans masques, et 4 autres le portent "pro forma" en dessous du nez.

À la Gare Centrale, Sébastien monte dans le métro avec son vélo pour éviter la pluie. Masqué. "Ça reste obligatoire." Et s'il ne l'était pas ? "Je le mettrais quand même quand il y a trop de monde. Comme je le porte encore parfois dans les supermarchés." À Arts-Loi, Dominique, quinquagénaire triplement vacciné, est du même avis : "Dès que je sors de mon appartement, je le mets. Même pour sortir les poubelles. Mon père a 95 ans, et je fais attention pour lui."Non loin de lui, deux amies ne portent pas de masque… et n'en ont même pas sur elles. "C'est difficile de respirer. Et puis, il y a plus de chances d'attraper le virus au supermarché", assène joviale l'une d'entre elles avant de monter sans masque dans une rame du métro 5 bien peuplée.

Une centaine d'amendes par mois

Consciente du taux d'infraction qui s'avère difficile à quantifier, la Stib assure qu'une "grande majorité" des voyageurs respectent la règle : "nous faisons beaucoup de sensibilisation et de contrôles afin de rappeler à nos clients le maintien de cette obligation encore un petit peu", assure la porte-parole. La société constate notamment un meilleur respect de la règle lorsque les véhicules sont pleins. "Les jeunes sont peut-être un petit peu moins enclins à porter systématiquement le masque, mais la plupart des gens respectent bien l'obligation, quel que soit le mode de transport."

©IPM





Chaque mois, une grosse centaine d’amendes tombent sur le réseau bruxellois. Un chiffre même en augmentation entre la fin de l’année 2021 et le début de cette nouvelle année 2022. En février dernier, 139 verbalisations ont été dressées. Un chiffre à mettre en perspective avec les plus de 200 millions de trajets annuels sur le réseau bruxellois…

Les amendes liées au masque s’élèvent pour rappel à 250€. Alors qu’au début de la pandémie, les opérations étaient effectués par des "brigades covid" chargées uniquement de faire respecter les mesures sanitaires, les contrôles sont désormais réalisés par le personnel en charge d’autres vérifications (ticket, sécurité, etc.).

Rappelons que plusieurs allégements ont eu lieu dernièrement sur le réseau : masque plus obligatoire aux arrêts et fin de la zone de séparation du chauffeur au début et à la fin des trams. Quant à l'ultime relachement, à savoir la fin du masque? Aucune date actuellement, tout dépendra du comité de concertation, appelé à se prononcer pour l’ensemble des opérateurs publics (SNCB, Stib, De Lijn et Tec).