Les usagers ont voté : la Stib obtient une note de satisfaction de 7,3/10

Les voyageuses et usagers de la Stib ont attribué la note de 7,3/10 à la Société des transports intercommunaux de Bruxelles lors du baromètre de satisfaction annuel, a indiqué jeudi l'entreprise de transports en commun dans un communiqué.



La Stib avait déjà décroché ce 7.3/10 en 2020, une année marquée par le début de la pandémie de coronavirus, ses confinements et restrictions notamment en termes de déplacements. 2021 a été celle du retour sur les routes et les rails, avec une fréquentation en hausse tant pour le transport en commun que l'automobile.

Le paiement sans contact, qui permet de régler son trajet directement dans le véhicule ou aux portillons à l'aide d'une carte bancaire, d'un smartphone ou d'une montre connectée, a séduit de nombreux voyageurs, relève la société.



Côté tarifs, ils sont jugés globalement abordables.



La nouvelle clientèle, d'ordinaire plus critique, accorde cette fois des notes particulièrement élevées, appréciant les temps de parcours, les fréquences, la ponctualité, le sentiment de sécurité en journée, l'orientation client et l'information aux voyageurs, pointe l'entreprise, qui a recueilli les réponses de 8.321 personnes entre le 19 octobre 2021 et le 25 janvier 2022.



Les priorités des usagers restent les fréquences, le confort et la ponctualité, selon le baromètre.



Autre élément auquel les voyageuses et voyageurs sont sensibles : la sécurité. Avec la diminution des déplacements due à la crise sanitaire, le contrôle social s'en est vu réduit, accentuant le sentiment d'insécurité et particulièrement en soirée. Les personnes qui ne viennent pas de la capitale se sentent généralement moins en sécurité que les Bruxellois. Pour remédier à cela, la Stib joue sur plusieurs leviers : une amélioration de l'éclairage, l'augmentation des fréquences et de la capacité des véhicules ou encore le placement de caméras (environ 15.000 sur tout son réseau).