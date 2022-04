Fréquentation record pour le Festival Made in Asia à Bruxelles: "Les fans ont adoré" (PHOTOS + VIDEO)

73.624! C'est le nombre de visiteurs qui se sont rendus ce week-end au festival Made in Asia, qui se tenait du 8 au 10 avril à Brussels Expo. Un chiffre record pour cet événement depuis sa création.

Ce festival est prisé par tous les fans d'animation japonaise et de mangas, de stars de YouTube, de K-pop, de jeux vidéo et d'autres phénomènes de la pop culture asiatique.

"C'est incroyable de voir le nombre de fans qui viennent au festival pour participer à nos nombreuses activités", a réagi Anthony Audenaerd, directeur de l'événement Made in Asia, dans un communiqué. "Avec les comédiens de doublage francophones, les célèbres stars de YouTube et les experts en cosplay qui composaient notre liste d'invités, les nombreuses activités et jeux, l'immense marché geek et l'énorme parcours gonflable de 270 m², ainsi que les shows inspirés de l'Asie, les traditions culturelles et les spécialités gastronomiques, nous avions la combinaison idéale pour divertir des dizaines de milliers de fans pendant trois jours. Et ils ont adoré!", a-t-il encore ajouté.

A noter que la prochaine édition du festival Made in Asia aura lieu les 24 et 25 septembre 2022.

Ci-dessous, quelques clichés de l'événement de ce week-end:

©Made in Asia

©Made in Asia

©Made in Asia

©Made in Asia