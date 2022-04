Accueil Régions Bruxelles Le suspect du double assassinat de Kraainem maintient qu’il est innocent La détention provisoire de Pierre D. a été prolongée d’un mois. La défense fait appel. ©D.R. Annick Hovine Journaliste

Le soir du jeudi 24 mars, vers 20 h, Magali W., institutrice primaire (46 ans), et sa fille Coline (17 ans), étaient retrouvées dans leur maison de Kraainem dans un bain de sang, poignardées à mort. Les services de secours avaient été avertis un peu plus tôt par Pierre D., compagnon de Magali et beau-père de Coline....