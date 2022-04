Une trentaine de trottinettes électriques ont pris feu dimanche matin à Uccle

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, dimanche matin vers 07h10, rue de Stalle à Uccle, pour une trentaine de trottinettes électriques qui se sont embrasées, à côté d'un entrepôt où elles étaient stockées. Les habitants des environs ont été priés de garder portes et fenêtres fermées en raison d'émanation possible de gaz toxiques. Les pompiers ont éteint l'incendie et ont plongé les batteries des engins dans des conteneurs remplis d'eau. Une firme spécialisée viendra les enlever lorsqu'il n'y aura plus aucun risque de reprise du feu. Outre les trottinettes, une façade et une camionnette ont subi des dégâts, a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Il a également été demandé aux habitants des environs de fermer portes et fenêtres, pour éviter d'inhaler la fumée, qui pouvait contenir des gaz toxiques provenant des composants des batteries. Vivaqua, la compagnie intercommunale bruxelloise des eaux, a également été avertie par les pompiers afin qu'elle puisse contrôler si les eaux rejetées après l'extinction ne sont pas polluées.