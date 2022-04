Finale de la Coupe de Belgique, les perturbations sur la mobilité à Bruxelles

Gand et Anderlecht s'affrontent au Heysel à 15 heures, la mobilité bruxelloise en est impactée.

Un match au sommet, une météo estivale, un jour férié, toutes les conditions sont réunies pour que les Gantois ou les Anderlechtois célèbrent un nouveau titre dans les rues de la capitale. Et qui dit grand évènement, dit problèmes de mobilité. Il est vivement conseillé de se rendre au stade en voiture, et la Stib a déjà annoncé le plan idéal pour rejoindre le stade roi Baudouin. Plusieurs grands axes routiers seront également fermés à la situation du côté de Laeken, comme l'indique la société de transports dans son tweet.

À Anderlecht aussi, où une fanzone et un écran géant seront installés aux alentours du Parc Astrid, impactant de facto la mobilité dans la commune. Plusieurs rues sont fermées depuis midi et le stationnement y est interdit jusque ce soir et depuis 8 heures.