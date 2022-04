Catherine Moureaux annonce la fin du port du masque obligatoire à Molenbeek

Catherine Moureaux a annoncé que le port du masque n'était plus obligatoire dans les rues de Molenbeek, assurent nos confrères de SudInfo. Depuis le 1er avril, une ordonnance de la bourgmestre PS avait obligé les habitants à se soumettre à cette mesure. Elle avait imposé de se couvrir le nez et la bouche pour les personnes âgées de 12 ans ou plus se déplaçant dans les artères suivantes : rue de Ribaucourt, Chaussée de Ninove et de Gand, Parvis Saint-Jean-Baptiste et dans les rues où se trouve un centre communal de dépistage Covid 19 ou de vaccination.

L'objectif était de limiter la propagation du virus en cette période de ramadan et dans les lieux connaissant une forte influence. Cette mesure avait notamment fait bondir certains experts. Normalement, la levée de cette mesure à Molenbeek était prévue à la fin du mois. Mais Catherine Moureaux a décidé d'avancer un peu sa décision.