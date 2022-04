La librairie Filigranes a nommé sa nouvelle directrice

Suite à la plainte collective signée par 48 employés visant l'ex-patron Marc Filipson, le poste de direction était vacant depuis près de un mois.

L'entreprise vient d'annoncer ce jeudi 28 avril que c'est Véronique Croisé qui exercera maintenant cette fonction et ce, dès ce vendredi: "Comme dans les nombreuses PME qu’elle a reprises et dirigées, cette pragmatique issue de Solvay y a fait preuve d’une grande rigueur dans la gestion, mais aussi d’écoute, d’empathie et de bienveillance à l’égard de ses équipes", peut-on lire sur la publication.

La nouvelle directrice a également réagi: "Le CA de Filigranes me confie un mandat très clair. Je viens revoir en profondeur la gestion de l’entreprise, et redonner l’envie, la fierté et le plaisir d’y travailler chaque jour à tous ses collaborateurs. Et j’ai les mains libres pour le faire, comme je l’ai fait depuis plusieurs années dans d’autres entreprises. Je travaillerai en bonne intelligence avec le CEO Marc Filipson, qui demeure non seulement le créateur de ce lieu de culture et de convivialité unique en Europe, mais aussi l’un des meilleurs spécialistes du secteur en Belgique. A ce titre, il reste d’ailleurs le responsable de la politique éditoriale de Filigranes", précise Véronique Croisé.