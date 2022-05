Les chauffeurs LVC manifesteront lundi à Bruxelles

Les chauffeurs sous licences LVC (Location de Voiture avec Chauffeur) se mobiliseront lundi prochain à Bruxelles pour demander à être concertés plus largement dans le cadre de la réforme du Plan taxi, a indiqué mercredi en fin de journée l'association UCLB (Union des chauffeurs limousine belge). Le rassemblement est prévu à partir de 08h30 à la place Poelaert. Les participants se rendront en cortège au cabinet du ministre-Président du gouvernement bruxellois Rudi Vervoort (PS). Deux délégations iront par ailleurs aux sièges d'Ecolo et du PS.

Les chauffeurs LVC et de taxis ont été consultés sur la première mouture du projet, mais se plaignent de ne plus l'avoir été par la suite et de ne pas avoir été informés des modifications opérées depuis. Ils déplorent ne pas avoir connaissance de l'ordonnance approuvée en 3e lecture fin avril par le gouvernement régional et qui va être transmise au parlement bruxellois. L'UCLB s'inquiète de savoir si l'expérience et les compétences pourront être prises en compte pour la délivrance du certificat de capacité des chauffeurs et si les 140 licences mises en attente, pour une question de date butoir fixée par ordonnance régionale mais contestée devant la Cour constitutionnelle, seront finalement bien délivrées.

Des voix s'étaient aussi élevées après la validation du texte, parmi les chauffeurs LVC et de taxis, pour faire part de leur inquiétude quant au nombre total de véhicules qui seraient autorisés à rouler dans la capitale.