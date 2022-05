22 v’là la Zinneke Parade

Elle est le rappel bisannuel du vaste événement qui avait inscrit Bruxelles, en l'an 2000, comme étant la capitale européenne de la Culture ; soit dit en passant, la ville souhaite ardemment le redevenir en 2030. Tous les deux ans donc, quand revient mai, la Zinneke Parade investit les abords de la Grand-Place. Contrairement à de nombreux événements et manifestations culturels qui viennent "d'en haut", sont organisés par des professionnels ou par des institutionnels, ce spectacle de rue est imaginé par et pour les Bruxellois, des partenaires et des artistes, au sein des quartiers, par des habitants qui réfléchissent à comment colorer le monde. Ce samedi 14 mai, dès 15 h, la parade en "Trompe-l'œil" - le thème de cette 11e édition - se formera depuis les différents quartiers pour former cortège dans les rues du centre…

Cette année, le souhait des organisateurs est que tout le monde fasse la fête, tant les 17 groupes - les "zinnodes" - que le public qui assistera à la manifestation. Pas de barrières Nadar donc, chacun assure sa liberté de mouvement. Des crieurs annonceront l’arrivée de chacune des zinnodes pour éviter les bouchons dans les petites rues. Au terme de la parade de deux heures, tout le monde se retrouvera à 17 h 30 pour le grand final à la Bourse. Ces derniers jours et mois, partout dans la ville, on s’est attelé à faire en sorte que la fête soit belle : dessinateurs, peintres, bricoleurs, danseurs, chanteurs, musiciens et comédiens de rue s’en sont donné à cœur joie et ont répété comme des fous. Créée avant tout pour améliorer la cohésion sociale au sein des différents quartiers de Bruxelles, la Zinneke Parade a acquis au fil des ans une réputation magnifique. Petits et grands s’y investissent selon leurs moyens et leurs qualités, et le résultat final est chaque fois à la hauteur de leurs espérances, et le parfait reflet de cette Bruxelles à la fois si diverse et unique.