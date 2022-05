Heure de pointe matinale très dense à Bruxelles en raison des travaux dans le tunnel Trône

La circulation dans le tunnel a été réduite à une bande en direction du Midi, ce qui a entraîné des perturbations dans toute la capitale. Le trafic était dense sur l'ensemble de la petite ceinture, a indiqué à Belga une porte-parole de Bruxelles Mobilité. En direction de la Basilique de Koekelberg, des embouteillages étaient constatés depuis le tunnel porte de Hal jusqu'au tunnel Léopold II (qui sera renommé tunnel Annie Cordy le 22 mai). Les automobilistes devaient également prendre leur mal en patience dans les tunnels Bailli et Stéphanie en direction du centre-ville.

Le tunnel Porte de Hal en direction de Basilique a dû être momentanément fermé en raison de la densité du trafic.

À partir de ce lundi et jusqu'au mois d'octobre, le pertuis en direction de la Basilique ainsi que celui menant à la rue Belliard, dans le tunnel Trône, sont totalement fermés. La circulation dans les deux sens (Basilique et Midi) est donc ramenée sur une seule bande et s'effectue par le pertuis du tunnel direction Midi. "Pour permettre de doser les flux de/vers le tunnel Trône, la circulation en amont dans les tunnels Porte de Namur et Arts-Loi est aussi réduite à une seule bande de circulation", précise Bruxelles Mobilité.

À partir de mi-octobre, la situation sera inversée: les travaux seront alors effectués dans le pertuis en direction Midi, et toute la circulation devra passer via le pertuis en direction de la Basilique.

À partir de fin janvier 2023, les deux pertuis du tunnel Trône seront de nouveau ouverts à la circulation. La suite des travaux sera réalisée la nuit. Jusque fin 2023, le tunnel Trône sera fermé les nuits de semaine entre 22h00 et 06h00.