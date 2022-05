Le Palais de Justice de Bruxelles a été cambriolé ce mercredi matin

On ignore pour l'heure ce qui a été volé.

Le Palais de justice de Bruxelles a été cambriolé mercredi matin, annoncent la police locale de Bruxelles et le procureur général de Bruxelles. Toutefois, les deux autorités ne feront pas d'autres commentaires pour l'instant.

On ne sait pas encore exactement comment les auteurs de l'effraction ont procédé, ni si quelque chose a été volé. Le bureau du procureur général fournira plus de détails plus tard dans la journée.

En raison du cambriolage, le palais de justice n'a pas ouvert ses portes au public avant 9 heures. En conséquence, il y avait une longue file d'attente à l'entrée le mercredi matin. Les audiences dans le bâtiment ont également commencé avec un certain retard.