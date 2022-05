Coup de tonnerre à Schaerbeek: l’échevine Sihame Haddioui porte plainte contre Michel De Herde pour attentat à la pudeur et sexisme

C'est une information qui secoue toute la commune de Schaerbeek - commune co-dirigée par DéFi et Ecolo depuis 2006 - que vient de révéler ce jeudi soir la RTBF. Selon nos confrères, l’échevine Ecolo de l’Egalité des Genres et des Chances Sihame Haddioui a porté plainte contre l'échevin Michel De Herde (DéFi), qui gère lui le budget.

L'échevine a déposé sa plainte lundi au parquet de Bruxelles, pour attentat à la pudeur et sexisme.

Selon la RTBF, l’attentat à la pudeur remonte à octobre 2021, lors d'une séance publique du conseil communal. Les deux échevins se trouvaient côte à côte et Michel De Herde aurait eu un geste déplacé envers sa collègue. Les deux membres du conseil auraient, lors des réunions suivantes, changer de place, à la demande de la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (DéFi) qui a été avertie des faits.

En ce qui concerne les remarques sexistes, elles auraient été permanentes selon la plainte de la victime. À noter que cette dernière, depuis deux mois, a décidé de ne plus assister aux conseils communaux.

Michel De Herde se dit "surpris"

Sur le site de la RTBF, Michel De Herde réagit et se dit "très surpris" par cette plainte à son encontre. "Je ne comprends pas. Il ne s'est strictement rien passé de ce que décrit Madame Haddioui. Ce sont des allégations fantaisistes. Je suis au courant des faits qui me sont reprochés, mais ce sont des inventions, pures et simples, qui ne se sont produites autre part que dans son imagination. Bien entendu, je vais défendre mon honneur jusqu'au bout. J'ai déjà pris une avocate."

Michel De Herde va même plus loin et avance deux raisons qui pourraient expliquer la plainte: "La première plainte déposée contre moi, auprès de la bourgmestre, remonte à fin février dernier, quelques jours après notre marathon budgétaire de six mois. J'ai été rude avec tout le monde par rapport aux demandes de crédits et en particulier avec elle. Au travers de cette plainte, elle veut peut-être se venger ou me faire peur. L'autre raison ? Peut-être, estime-t-elle que je prends trop de place au sein de la communauté musulmane, belgo-marocaine de Schaerbeek. Elle veut me salir, pour essayer peut-être de gagner en popularité."

C'est à présent au tour de la justice de faire son travail.