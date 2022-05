Batibouw et Sexion d'Assaut au Heysel, tunnel Annie Cordy fermé, Belgian Pride : la mobilité fortement perturbée ce week-end à Bruxelles

Ce week-end à Bruxelles, la mise sous cloche de l’événementiel appartient désormais à l'histoire ancienne. Plusieurs événements vont en effet drainer de milliers de visiteurs dans la capitale... avec des répercussions sur la mobilité.

La "Belgian Pride", qui avait attiré plus de 100.000 personnes en 2019, fera vibrer le centre historique ce samedi avec ses chars et drapeaux multicolores : "Pride Village" prévu au Mont des Arts, avec concerts, bars… et parade dans l'hypercentre. Le cortège partira à 14h30 de la Gare Centrale, se rendra à la Monnaie, passera devant la Bourse, avant de bifurquer rue du Lombard. Un parcours qui n'est pas sans conséquence sur la circulation. "Les perturbations seront normalement très locales et se limitent au centre-ville de Bruxelles (intérieur du Pentagone). Aucun axe structurant n'est touché", prévoit Bruxelles Mobilité, qui encourage les participants à opter pour les transports en commun.

Chassé-croisé au Heysel

Des milliers de personnes également prévues sur le plateau du Heysel ce week-end. Samedi ouvre le salon Batibouw dans les salons de Brussels Expo. Environ 150.000 personnes sont attendues sur les neuf jours de l'événément, ce qui selon Bruxelles Mobilité va densifier le trafic sur le Ring.

"On a l'habitude des gros événements. Au niveau des parkings, on a tout mis en place pour que cela se passe dans les meilleures conditions", explique Emin Luka de Brussels Expo.

Mais il risque d'y avoir du trafic en fin de journée, entre 19h et 20h, avec le chassé-croisé entre les visiteurs de Batibouw et les 10.000 participants du concert de Sexion d'assautau Palais 12. "Il y a quelques craintes pour ce moment, entre 19h et 20h. Surtout depuis que des blocs ont été installés dans ronds-points et forcent les automobilistes à rouler jusqu'au Palais pour faire demi-tour."

Le tunnel Annie Cordy en piétonnier

Autre grand événement attendu : la fête du tunnel Annie Cordy (ex-Léopold II) à l’occasion de la fin des longs travaux de rénovation et du nouveau nom de l’infrastructure. Le tunnel de 2,5 kilomètres sera fermé de samedi 22h à dimanche 22h, notamment pour permettre aux visiteurs de se promener dans le tunnel et de découvrir les nouvelles fresques.

"Cela risque d'engendrer des perturbations au niveau de la Petite Ceinture. Pour la circulation venant de la E40-A10, nous conseillons d'entrer à Bruxelles depuis le Ring et la A12, même si ces axes risquent d'être plus encombrés que d'habitude, suite aux événements au Heysel", indique la porte-parole de Bruxelles Mobilité.