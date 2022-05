Chaleur, pluies et état du réseau d'eau : des poissons morts flottent à la surface du canal de Bruxelles

Des poissons morts ont été signalés vendredi après-midi flottant à la surface du canal du côté du quai de l'Industrie à Anderlecht, a indiqué samedi le porte-parole du Port de Bruxelles Sylvain Godfroid.

Une fois la cellule Environnement alertée, elle a prévenu la Capitainerie qui a envoyé un bateau pour ramasser les poissons morts parmi de nombreux autres encore vivants qui semblaient être remontés à la surface pour rechercher de l'oxygène. La situation perdure ce samedi.

"La sécheresse fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement de l'eau, qui dans le canal, vient des pluies", remarque Sylvain Godfroid. "La chaleur est aussi en cause, car plus l'eau est chaude, moins sa teneur en oxygène est importante, de même paradoxalement que les pluies très intenses de ces derniers jours qui sont survenues sur de courts laps de temps. À Bruxelles, quand il y a un trop plein dans les égouts - ce qui arrive lors des gros orages - il y a un système qui déverse l'eau dans le canal pour éviter des débordements dans les rues. Cela apporte un surplus de matière organique qui fait encore baisser le taux d'oxygène dans l'eau." Il s'agit de l'hypothèse de la cellule Environnement du port de Bruxelles sur base des premières observations, de l'absence de traces visibles d'une pollution et en l'absence de résultats d'analyse.



Sylvain Godfroid avance que la majorité des poissons se sont déplacés vers des zones où il y avait plus d'oxygène. Il s'agit d'un phénomène plutôt exceptionnel, mais qui s'est déjà produit par le passé.

De manière générale, dans le cadre de sa mission visant à améliorer la qualité de l'eau, le port de Bruxelles dit tester des systèmes pour réoxygéner le canal. Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, explique qu'il arrive qu'ils soient appelés pour rajouter de l'eau dans des étangs afin de créer du mouvement et d'apporter de l'oxygène.