La commune d'Uccle rend son avis sur les plans de la région pour l'Hippodrome

Ancien hippodrome de Boitsfort: "Cette nouvelle annulation amènera un retard dont les Bruxellois payeront les conséquences", réagit le CEO de Drohme

David Reculez, CEO de Drohme Invest réagit à l'annulation du permis pour le parc récréatif sur le site de l'ancien hippodrome de Boitsfort. "On est fort déçu de cette situation, dont on ne peut que prendre acte. Mais on ne laisse pas tomber."