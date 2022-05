La Terrasse O² présente ses nouveautés pour cette édition 2022

Après une édition 2020 annulée et celle de 2021 marquée par des accusations de racisme, la Terrasse O² fait son grand retour dans une ambiance nouvelle, qui marque une rupture avec celle de l'an passé. Canapé et hamacs, musique enjouée, cocktails... Un décor de vacances sans quitter Bruxelles, c'est ce que promet la Terrasse. Mais pas que. Le concept évolue et propose un espace "co/after-work", comme les organisateurs l'ont présenté ce lundi lors d'une conférencede presse sur le site ucclois.

Le plus grand espace de coworking en plein air de Belgique

Pour cette 18ème édition, l'aménagement du site de 1500m2 a été totalement revu. Une imposante structure en bois, imaginée par le bureau de design Stabilame, a été construite. Dans une volonté d’empreinte carbone neutre, tous les matériaux utilisés pour la structure en bois sont éco-responsables et entièrement recyclables.

Cet espace permet aux entreprises, PME, indépendants et employés en télétravail de venir s’installer au grand air durant les heures de bureau.

Structure en bois abritant l'espace coworking. ©La Libre

"Nous avions envie de faire un renouveau, de proposer quelque chose de différent. Nous souhaitons offrir divers moments de vie à nos clients. Les gens peuvent profiter d'un coworking et se restaurer le midi et le soir. Nous voulons permettre aux Bruxellois de travailler dans un cadre différent", indique Benoit Marquézy, co-concepteur et organisateur du projet.

L’espace est équipé et adapté aux conditions de travail, des particuliers et des entreprises. Entièrement gratuit, le lieu est ouvert à tout le monde.

Jusqu’à présent, l’établissement rencontre un franc succès auprès des entreprises. Ces dernières viennent travailler, organisent des réunions et séminaires dans cet espace en plein air. À la fin de la journée, les personnes peuvent ranger leurs affaires dans des lockers pour profiter du bar en afterwork.

Un retour aux sources

Pour les organisateurs, pas question de balayer d'un revers de la main le scandale de l'année passée. En 2021, le Terrasse avait rouvert alors que les boîtes de nuit étaient toujours fermées. Le "public boîte de nuit" s'était alors rabattu sur des endroits comme la Terrasse, apportant un esprit clubbing jusque-là absent des lieux. Paul Newman, un entrepreneur bruxellois, avait alors accusé l'établissement de refuser l'accès aux personnes de couleur. Le dossier était remonté au niveau politique. Le député Kalvin Soiresse Njall (Ecolo) avait interpellé la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), sur la question. Les versions s'opposaient. L'établissement, dont le personnel avait reçu des menaces de mort, avait décidé de porter plainte pour calomnie. Un an après, la terrasse éphémère veut marquer une rupture avec l'année dernière et revient avec de bonnes intentions.

Les organisateurs semblent avoir fait un travail d’introspection et tiré des enseignements. Pour cette année, ils ont souhaité revenir aux fondamentaux et retrouver l'ADN du projet d’origine. Le VIP est supprimé et la commercialisation de bouteilles aussi, l’esprit clubbing est totalement abandonné. A la place, la Terrasse O² propose un agenda à caractère sportif, culturel, familial, gastronomique et festif.

"Denis et moi, nous sommes amis. J'avais 27 ans et mon associé 24 ans lorsqu'on a monté le projet, il y a 18 ans. À l'origine, on voulait un endroit de convivialité, pour réunir nos potes. Nous ne sommes pas des clubbeurs. On a voulu retrouver cette ambiance typiquement bruxelloise où tout le monde se mélange", insiste Benoît Marquézy.

"Nous sommes aujourd'hui pères de famille. Les restaurants, Rose&Lulu et Monsieur Richard, portent les noms de nos enfants", dit l'organisateur. C'est cet esprit familial et convivial que les organisateurs veulent retrouver. "Nous voulons satisfaire toutes les générations."

Pour répondre aux accusations de racisme, une charte d’accueil a été écrite en collaboration avec UNIA (service public indépendant qui lutte contre la discrimination et pour l'égalité) et une physionomiste professionnelle, issue de la diversité, se chargera de l’accueil des visiteurs à la place des agents de sécurité.

Une édition verte

Autre nouveauté : la fermeture définitive du parking. Les clients bénéficient d’un code promotion Uber pour se rendre sur les lieux. L'année passée, 80% de la clientèle les utilisaient. Ce serait, d’ailleurs, l’événement qui génère le plus de courses Uber en Région bruxelloise avec plus de 28.000 courses en 2021.

Les organisateurs ont également mis en place un service de "shuttle". Des bus gratuits font la liaison entre le parking Victoria, situé entre l'arrêt Solbosch et Marie-José du tram, et l'hippodrome de Boitsfort, où est située la Terrasse.

L'événement, dont le budget est de 1,8 million d’euros, nécessite deux semaines de montage, cinq de démontage et mobilise 120 personnes. Au quotidien, la Terrasse est créatrice de 60 emplois saisonniers. Les organisateurs espèrent atteindre le cap des 1,5 million de visiteurs lors de la 20ème édition.