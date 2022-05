Près de 33.000 participants aux 20 kilomètres de Bruxelles

Plusieurs grands axes de la ville ont été bloqués, globalement entre 05h00 et 16h00, pour permettre à la course de se dérouler.

On est revenu cette année à une très belle édition des 20 kilomètres de Bruxelles", s'est félicitée dimanche soir Carine Verstaeten, secrétaire générale de l'ASBL Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion, organisatrice de cet événement sportif. Au total, près de 33.000 personnes ont pris part à la course à pied, dont environ 4.000 marcheurs et 1.000 participants handisport, de 137 nationalités différentes.

Le départ de la 42e édition de la célèbre course les "20 kilomètres de Bruxelles" a été donné dès 10h00, dimanche, dans le parc du Cinquantenaire, juste après un départ pour les participants handisport à 09h30. Les coureurs sont partis en cinq vagues, suivis des marcheurs. Les départs ont été donnés par différentes personnalités politiques, parmi lesquelles le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS), l'échevin bruxellois des Sports Benoît Hellings (Ecolo), le bourgmestre d'Etterbeek Vincent De Wolf (MR) et la présidente du parlement européen Roberta Metsola (Parti nationaliste). Parmi les participants figuraient notamment la reine Mathilde, qui a pris part à la course dans la catégorie des marcheurs, et son fils le prince Emmanuel qui a, lui, couru les 20 kilomètres.

Plusieurs grands axes de la ville ont été bloqués, globalement entre 05h00 et 16h00, pour permettre à la course de se dérouler. La circulation des transports en commun et des voitures a repris progressivement au fur et à mesure des heures d'arrivée des coureurs.

La Croix Rouge, présente sur le parcours, et à l'arrivée avec un poste médical avancé, est intervenue au total pour 299 cas de blessures légères et de petits soins, dont 116 à l'arrivée. Quatre personnes ont été transférées vers l'hôpital pour des soins plus complets.

En marge de la course, l'ONG Greenpeace a organisé une action sur le site du Cinquantenaire pour contester le sponsoring de TotalEnergies, multinationale pétrolière et gazière, qui donne chaque année un chèque de 50.000 euros à l'organisation. Des activistes ont escaladé les bâtiments qui jouxtent la ligne d'arrivée, déployant deux grandes banderoles mentionnant ce message: "Congrats runners, you did it! Next year without toxic sponsor TotalEnergies?".