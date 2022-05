Tunnel Reyers-centre fermé, périmètre de sécurité… : des perturbations ce lundi et ce mardi dans le quartier européen

Ce lundi et ce mardi se tient un sommet extraordinaire du Conseil européen. Les chefs d’État et de gouvernement réunis à l’initiative du président du Conseil Charles Michel (MR) y aborderont les épineux dossiers de la guerre en Ukraine et des conséquences énergétiques.

Un meeting de grande ampleur qui entrave, comme à l’accoutumée, la mobilité dans le quartier européen.

"Un périmètre de sécurité est instauré autour du rond-point Schuman. Dans cette zone, la circulation est interdite (excepté véhicules de secours ou disposant d'une dérogation). Les rues alentours sont réservées à la circulation locale et le stationnement y est interdit", indique Bruxelles Mobilité. Autre conséquence : le tunnel Reyers-centre est fermé à la circulation.

©Bruxelles Mobilité

Plusieurs lignes de bus impactées

Perturbations également pour les transports en commun. La station de métro Schuman reste ouverte ce lundi et mardi, mais certains accès sont limités. "Les accès du côté de la gare SNCB (côté Berlaymont) restent ouverts", indique la Stib.

Conséquences également pour les bus. Les lignes 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas la station Schuman. De même, "les arrêts Froissart (bus 21, 27, 36, 59, 60) et Parc Léopold (bus 21) ne sont pas desservis", indique la société régionale de transport public.

Les lignes de bus 27, 59 et 80 sont quant à elles déviées localement autour de la place Jourdan.