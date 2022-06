Les chiffres de fréquentation de la Stib continuent de progresser de mois en mois

La Stib a enregistré l'an dernier 273,8 millions de voyages, en hausse de 12% par rapport à 2020 et 64% de la fréquentation de l'année 2019, avant l'éclatement de la pandémie.

Depuis le début de l'année, à certains moments, on arrive à des chiffres plus élevés que lors de cette année de référence, a affirmé mercredi le CEO de la Stib, Brieuc de Meeùs, présentant le rapport d'activités 2021de l'entreprise publique bruxelloise de transport. Selon la direction, au cours de la semaine du 16 mai dernier, la Stib a enregistré une fréquentation moyenne de 84,2% sur le réseau de métro et de 77,7% en surface.

"Cela signifie que tout ce que l'on a investi auparavant porte ses fruits et que c'était le bon choix de l'entreprise et des ministres bruxellois", a commenté le directeur général.

En 2021, malgré la crise, la Stib a continué d'augmenter son offre. Grâce à la création de nouvelles lignes de bus, au prolongement de la ligne de tram 9, et à l'arrivée de nouveaux bus et rames de métro, elle a battu un record en kilomètres parcourus (50,6 millions), en augmentation de 9,7% par rapport à 2020. Le tout, à la satisfaction de ses clients (7,3 sur dix au traditionnel baromètre d'évaluation).

La Stib a poursuivi son programme d'investissement, qui a atteint 391,5 millions d'euros l'an dernier.

Elle poursuivra sur sa lancée en 2022. Après la livraison de deux premiers exemplaires - le dernier en avril -, la livraison des nouveaux trams TNG s'accélérera progressivement, comme celle des rames de métro M7 dont dix exemplaires circulent déjà. La Stib entame par ailleurs la rédaction du cahier des charges pour l'achat de bus électriques. De nouvelles augmentations de fréquence sont prévues en septembre notamment en fin et début de service dans le métro (un passage/10 minutes).