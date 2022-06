Accueil Régions Bruxelles Nuisances sonores de l'aéroport Bruxelles National : 14 scénarios pour sortir de la crise L'Etat fédéral a envoyé l'étude d'incidences aux plaignants juste avant l'échéance. Cette étude, que nos confrères de La DH ont pu lire, propose différents scénarios dont l'objectif est de limiter les nuisances sonores des riverains tout en nuisant le moins possible à l'activité économique de l'aéroport. Mathieu Ladeveze Journaliste, Rédacteur en chef adjoint, chef de la cellule Bruxelles





©PHOTONEWS

Pas la peine de rêver. À moins d’un déménagement ou d’une diminution drastique de sa fréquentation, l’aéroport de Bruxelles National réveillera toujours des habitants du Noordrand à l’aube, pourrira les barbecues dominicaux des Harenois et Sanpetrusiens. Voici, en substance, ce qui ressort de l’étude menée par le bureau spécialisé Envisa et remise mercredi soir aux communes, régions wallonne et bruxelloise ainsi...