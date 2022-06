Affaissement de voirie avenue de la Couronne à Ixelles : un dispositif de sécurité mis en place

Un énorme trou juste à côté du trottoir, et des badauds étonnés, voire choqués. Ce samedi fin d’après-midi, l’avenue de la Couronne (Ixelles) a connu un affaissement de voirie juste devant l’Elzenhof, le centre culturel néerlandophone.

©Ro.Ma.

Habitante du quartier depuis 13 ans, Fabienne reste ébahie devant le trou avec ses filles : "Je n'ai jamais vu ça, c'est très impressionnant". "Ça fait peur, poursuit sa fille. Heureusement que personne n'a été blessé."

En effet, l'incident n'a fait aucune victime. Selon les estimations de la police, le trou fait environ un mètre carré. Un véhicule s'est retrouvé coincé, et a été dégagé à la main. Vers 19h, Vivaqua et Sibelga sont déjà intervenus. "Il s'agirait d'une fuite d'une canalisation d'un appartement. Mais ce n'est pas sûr. Le sol a été creusé", estime un agent sur place.

Un dispositif de sécurité a dès lors été mis en place autour du trou avec des rubans de signalisation et des cônes. La circulation reste accessible dans les deux sens, mais les véhicules en direction du centre doivent désormais céder le passage et contourner l’obstacle. La zone de police Bruxelles-Ixelles ignore pour le moment la durée de l’intervention et la date de réouverture de la voirie.

