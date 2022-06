Les pompiers de Bruxelles en grève le 17 juin

Le SLFP a l'intention de déposer un préavis de grève pour le personnel du Siamu, le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, a annoncé dimanche le syndicat libéral. Dans un courrier adressé au ministre bruxellois de la Fonction publique, Sven Gatz, et au secrétaire d'Etat bruxellois Pascal Smet, le SLFP motive son préavis de grève par "la dégradation des conditions de travail, un dialogue social déficient, des informations sans cesse contradictoires, une communication déplorable, un manque d'uniformité dans les décisions prises et une absence totale de réactions de nos autorités politiques suite aux nombreuses agressions envers le personnel."

Selon le syndicat libéral, son préavis de grève entrera en vigueur le vendredi 17 juin.