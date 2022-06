Centre d’accueil à Molenbeek : la commune va en justice

D’abord inauguré pour accueillir des exilés ukrainiens, le centre a finalement ouvert ses portes aux demandeurs d’asile venant du Petit-Château. L’objectif était de fournir des places supplémentaires au réseau Fedasil, saturé depuis plusieurs mois.

Cette réaffectation n'est pas du goût de la bourgmestre. Cette dernière a demandé qu'un procès-verbal soit dressé afin de fermer le centre. Elle annonçait, en outre, avoir introduit une citation en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Pour la commune, l'heure n'est pas à la concertation mais à la clarification.

Difficile de l’assumer, dit la commune

"Se concerter après avoir mis les autorités locales devant le fait accompli, c'est trop tard", défend le porte-parole de la bourgmestre, Rachid Barghouti. "M. Mahdi n'a jamais voulu entendre le point de vue de la commune. On lui a dit non en janvier et il est passé en force. Nous sommes une commune extrêmement dense, la deuxième commune la plus pauvre de Belgique. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 650 personnes en grande précarité en plus sur notre territoire et nous ne pouvons pas non plus l'assumer en termes de cohésion sociale", a-t-il ajouté.