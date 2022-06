Deux personnes sauvées d'un incendie à Saint-Gilles

Les pompiers étaient sur place avec deux autopompes, deux auto-échelles, un SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) et deux ambulances.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, mercredi soir vers 22h55, pour un incendie dans un immeuble de l'avenue de la Porte de Hal à Saint-Gilles. Deux personnes ont été sauvées des flammes par les pompiers. Quant à l'appartement sinistré, il est actuellement inhabitable. La cause de l'incendie reste à déterminer.

©Siamu

"Il s'agissait d'un incendie pleinement développé, à l'arrière du premier étage d'un bâtiment de six étages", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "À notre arrivée, on a sauvé l'habitant du premier étage et une autre personne au cinquième étage, avec des masques à oxygène, via la cage d'escalier. Ces personnes ont ensuite été soignées sur place", a-t-il poursuivi.

©Siamu

"L'appartement sinistré est inhabitable. L'origine est probablement accidentelle mais reste à déterminer. Après vérification et ventilation, les autres habitants ont pu regagner leur logement", a précisé Walter Derieuw.