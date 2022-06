Nouvelle fusillade à Molenbeek ce lundi après-midi, la douzième depuis septembre

Une nouvelle fusillade a eu lieu ce lundi après-midi à Molenbeek, à 14h, selon le journal Le Soir. Ces nouveaux coups de feu auraient été tirés au carrefour de la rue des Quatre Vents et de la rue Jean-Baptiste Decock. Rachid Barghouti, le porte-parole de la bourgmestre, confirme qu'il y a un blessé à la main. L'individu était connu des services de police.

"Le parquet confirme des coups de feu au carrefour de la rue des Quatre Vents et de la rue Jean-Baptiste Decock, à Molenbeek. Ceux-ci ont fait un blessé", a indiqué au Soir le magistrat de presse.

"C'est un évènement qui survient dans la continuité des guerres de territoire pour le trafic de drogue. Nous avons déjà contacté plusieurs fois et depuis longtemps la ministre de l'Intérieur à ce sujet afin de la rencontrer. Elle nous a répondu qu'il n'y avait pas de moyens supplémentaires et de nous concerter avec le chef de la zone de police concernant la stratégie." Selon la commune, il manquerait 200 policiers pour respecter la clé KUL. Et d'ajouter que la nature des trafics de drogue a fortement évolué depuis la crise sanitaire, avec beaucoup plus d'armes notamment.