A quatre, ils renversent un Lidar au milieu de l'avenue de Jette, à Koekelberg

Dimanche en soirée, une bande d'ahuris a fait basculer un Lidar sur la chaussée. L'incident, filmé puis diffusé sur les réseaux sociaux, s'est déroulé avenue de Jette à Koekelberg. Sur la vidéo, on voit quatre hommes pousser le Lidar à plusieurs reprises. Assez rapidement, l'engin lourd de plusieurs centaines de kilos s'est mis à basculer puis à tomber sur l'artère, au milieu de la route. Les quatre vandales ont ensuite pris à la fuite en courant.

©DR

Cet incident a eu lieu à centre mètres de l'accident qui avait coûté la vie à Dariana Palcau, en 2019, rappelle le collectif Heroes for Zero sur sa page Facebook. "Vu l'excès de vitesse de la voiture, la jeune femme n'a pas de chance de survie, elle succombe à ses blessures. La Région y place un radar de vitesse, quelques petits aménagements sont faits pour donner l'impression d'un passage piéton plus sécurisé. En 2022, un groupe vandalise le radar", déplorent les membres de ce groupe ardent défenseur de la mobilité douce pour qui "il n'y a qu'une seule réponse à cette volonté avouée de faire passer ses plaisirs asociaux avant la vie : acheter des radars en plus. Il faut arrêter la violence dans nos rues".

Voici la liste des Lidar en place jusqu'à jeudi.