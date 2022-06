Double meurtre de Kraainem: la police est à la recherche de ce témoin-clé

Une femme de 46 ans et sa fille de 17 ans y ont été violemment tuées .

Après les faits, vers 05h05, un individu a quitté la maison à bord de la voiture de la victime, une Skoda Roomster de couleur grise immatriculée 1-APT-043. La voiture a emprunté l'avenue d'Annecy, puis l'avenue Hippocrate. Arrivé au boulevard de la Woluwe, il a tourné à gauche en direction du Shopping Center de Woluwe. À hauteur de l'avenue Paul Hymans, la voiture a tourné à droite, est passée devant les stations de métro Roodebeek, Tomberg, et Gribaumont puis il a poursuivi sa route sur l'avenue de Broqueville. Finalement, la voiture s'est engagée dans l'avenue des deux Tilleuls à Woluwe-Saint-Lambert et s'est stationnée vers 05h20 sur l'espace réservé aux bus de l'école du Sacré-Coeur de Lindthout.

Il n'existe aucune image du conducteur sortant de la voiture. Cependant, une personne était présente avenue des deux Tilleuls au moment où la voiture a été abandonnée. Il pourrait être un témoin important. Il est de corpulence normale et a les cheveux foncés. Il était habillé de façon sportive et avait un sac fourre-tout orange vif avec lui. Les images ne permettent pas de savoir s'il porte une barbe noire ou un masque buccal à hauteur du menton.

Si quelqu'un reconnaît cette personne ou si cette personne se reconnaît, merci de prendre contact avec les enquêteurs.

Si quelqu'un a vu la voiture immatriculée 1-APT-043 circuler après les faits et pourrait donner des informations sur le conducteur de la voiture ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez contacter les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu ou via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300.