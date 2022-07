Bruxelles célébrera à nouveau la Fête nationale en grand

Les festivités autour de la Fête nationale du 21 juillet sont de retour cette année et auront lieu sans restrictions sanitaires particulières, ont annoncé vendredi matin à l'hôtel de ville de Bruxelles le bourgmestre Philippe Close (PS) et le Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion, qui organise la "Fête au Parc" entre le Palais de Justice et le Parlement.

Le feu d'artifice, traditionnellement tiré du jardin du Palais des Académies face à la Place des Palais, et un grand concert auront exceptionnellement lieu au Parc du Cinquantenaire, respectivement à 23h00 et 21h00. Les détails seront communiqués dans les jours précédents l'événement par la chancellerie du Premier ministre.

Les festivités commenceront le mercredi 20 juillet dès 19h00 sur la place du Jeu de Balle, où près de 15.000 personnes sont attendues. "On est très heureux, car cela faisait trois ans qu'on n'avait pas eu de Bal national", s'est réjoui Philippe Close. "On a perdu cette année deux figures importantes de Bruxelles: Freddy Thielemans (bourgmestre de Bruxelles de 2001 à 2013, NDLR.) qui est tant monté sur la scène du Bal national et le Grand Jojo (...) qui venait une année sur deux au Bal national. On fête aussi les 100 ans de Toots Thielemans qui était du quartier. Donc, on aura une triple commémoration".

Des hommages leur seront rendus sur scène. Il y aura notamment l'orchestre et les danseuses du Grand Jojo qui se produiront avec Lou Deprijck, Jean-Luc Fonck et l'humoriste Kody. Le public sera aussi invité à siffler sur des airs de Bluesette en hommage au musicien de jazz Toots Thielemans.

Des contrôles de sécurité seront effectués aux différents accès. Le Bal national sera diffusé en direct à la télévision sur Bx1 et Bruzz.

Le jeudi 21 juillet, la "Fête au Parc" proposera une multitude d'animations gratuites de 10h00 à 20h00 dans le parc de Bruxelles et la rue de la Régence. Il y aura notamment un village policier sur la place Poelaert en plus des véhicules de la Défense qui jalonneront le parcours et des activités proposées par la protection civile, les pompiers et les secouristes.

De nombreux musées, lieux de culte et institutions seront par ailleurs ouverts au public.

Le défilé civil et militaire commencera à 16h00.

Sur la place du Jeu de Balle, le Brol national proposera de 08h00 à 10h00 sur ses étals des objets en tous genres évoquant la "Belgitude". À 17h00, s'installera sur ces mêmes pavés le Resto national, qui fêtera cette année ses 10 ans. Quelque 1.300 moules-frites, dont 250 offerts aux personnes à petits revenus, seront servis aux convives. Il y aura en plus cette année au menu un stoemp saucisse, un plat très apprécié par Toots Thielemans. Le repas sera animé par un orchestre, une fanfare, des majorettes de toutes les générations et un karaoké.