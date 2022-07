Jackpot pour Bruxelles: le Grand Départ du Tour de France en 2019 a rapporté 23,7 millions d’euros à la capitale

Si le grand patron d'ASO, Jean-Étienne Amaury, venait frapper à la porte du bureau du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, il y a de très fortes chances pour que l'organisateur du Tour de France soit accueilli avec fastes et paillettes. Il faut dire que le passage de la Grande Boucle dans la capitale européenne, en 2019, a laissé un souvenir impérissable à Bruxelles pour un Grand Départ en guise d'anniversaire des 50 ans du premier sacre final d'un certain Eddy Merckx sur les Champs-Élysées.

Alors que le Tour s'est élancé depuis Binche hier, quel est l'impact d'un départ d'étape dans nos cités ? "Après les attentats (NdlR : en mars 2016), la région a eu du mal à se relever sur le plan touristique, confie Olivier Mees, patron de Brussels Major Events (BME), la cellule événementielle qui organise les événements pour la Ville de Bruxelles, à qui l'organisation du Grand Départ avait été confiée. Les visiteurs boudaient Bruxelles. Autant dire qu'on s'est battus pour avoir le Grand Départ du tour 2019. Le départ d'une étape du Tour est déjà un événement marquant. Ça l'est d'autant plus lorsque c'est le départ de la première étape. Rien que sur la couverture médiatique - 2 700 médias de 90 pays ! -, le jeu en valait la chandelle car tout événement organisé par ASO est un aspirateur à médias."

Le Tour a permis de redorer l'image d'une ville qualifiée de "trou à rats" en janvier 2016 par Donald Trump. "Les images d'hélicoptères et les reportages ont pu montrer que Bruxelles était aussi une ville au riche patrimoine. Bien mieux que l'image de ville d'affaires que pouvait renvoyer son appellation de capitale de l'Europe."

Rien que sur les deux jours de présence du Tour, Bruxelles a comptabilisé 150 000 touristes d'un jour supplémentaires. Et désormais, alors que les Européens avaient jusqu'ici tendance à lui préférer Paris, Barcelone, Londres ou encore Berlin pour faire des city-trips, Bruxelles serait davantage plébiscitée qu'avant le passage du Tour. "Le Tour de France a permis de replacer Bruxelles sur la carte européenne du tourisme", se réjouit Olivier Mees.

Un passage aussi qualifié de "très positif" pour les finances de la ville. Selon les calculs de BME, les seuls deux jours de présence du Tour en région bruxelloise ont permis de rapporter 4,9 millions € via le logement (hôtels…), 12,5 millions € via l'Horeca (restaurants, cafés…) et 15,3 millions en matière de retail/vente. Soit 32,7 millions au total pour un investissement de 9 millions. Plus du triple ! "Si on devait nous reproposer le départ d'une étape, nous signerions des deux mains. Et d'autant plus que c'est un événement accessible gratuitement au public."

Bien plus qu'une Coupe du monde de football ou des Jeux olympiques qui exigent des dépenses très onéreuses pour les visiteurs étrangers comme pour les pays organisateurs. "Le retour sur investissement du Tour est d'autant plus rapide que l'investissement de base est relativement minime. Vingt ans après les Jeux olympiques de Montréal en 1976, la ville canadienne les payait toujours car elle avait dû construire des infrastructures de fond, en dur. Le Tour demande aussi beaucoup moins de préparation. Une ville peut postuler pour un départ 18 mois à l'avance et avoir un rapide retour sur investisse ment. Je le répète : nous sommes prêts à resigner."