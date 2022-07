Vague de chaleur : le plan Canicule de Bruxelles-Ville est actif

Concrètement, à partir du moment où les températures dépassent les 28 degrés, les équipes des maisons de quartier contactent régulièrement les personnes identifiées comme fragilisées face aux vagues de chaleur afin de prendre de leurs nouvelles et de leur donner des conseils de prévention. Elles effectuent également des visites à domicile lors desquelles elles veillent à leur état de santé, se mettent à l'écoute de leurs besoins et leur proposent différents services d'assistance (permanence sociale, chèques taxis, activités diverses, services de proximité...).



Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a appelé à faire de la lutte contre l'isolement une priorité de tous en cette période sensible : "Chaque citoyen peut marquer sa solidarité avec nos aînés : un coup de fil, un coup de sonnette, un signalement auprès de nos services sont des gestes précieux pour veiller à la santé de nos ainés et pour lutter contre l'isolement".



Les personnes ayant besoin d'aide peuvent contacter les maisons de quartier via le numéro gratuit 0800 35 550, l'adresse mail info@lmdq.be ou encore par fax au 02/218.32.48.

Un courrier reprenant ces informations a été adressé à tous les seniors résidant à la Ville de Bruxelles.