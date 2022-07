Lancement de la 141e édition de la Foire du Midi

Les portes s’ouvriront cette après-midi pour plus d’un mois de festivités.

Pas de changement niveau emplacement. La foire reprend ses droits entre Arts et Métiers et la Porte de Hal sur le boulevard du Midi. Jusqu’au 21 août, vous pourrez venir y tester les grands classiques et les nouveautés 2022 comme le Techno Power, le Pirate Party ou encore le X-Treme.

La foire est ouverte tous les jours de 13 heures à minuit. Les week-ends et les veilles de jours fériés, la fête se poursuivra jusqu’à 01 h 00.

La comédienne Virginie Hocq et la cheffe Sofie Dumont seront les marraines de cette édition 2022.

À vos tickets,

frites et croustillons

:

“cet été, envolez-vous avec la Foire du Midi”.