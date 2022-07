Fête nationale: voici les perturbations de mobilité attendues à Bruxelles ce jeudi

La date est inscrite dans tous les calendriers belges : ce jeudi, Bruxelles vibrera au son des défilés militaires et des concerts pour la Fête nationale. Un événement qui, comme chaque année, aura de grandes répercussions sur la mobilité du centre-ville... mais également des environs du parc du Cinquantenaire, nouveau lieu du concert et du feu d'artifice.

En raison de la fête au Parc de Bruxelles (de 10h à 20h30), il ne sera plus possible de circuler de 5h du matin jusqu’à la fin des festivités, place Poelaert (y compris la sortie Poelaert du tunnel Stéphanie qui sera déjà fermée la nuit), rue des Quatre-Bras, rue de la Régence, place du Grand Sablon, les rues Ernest Allard, Joseph Dupont, Coppens, Bodenbroeck et de Ruysbroeck, place du Petit Sablon, place Royale, Coudenberg, Mont des Arts, rue Ravenstein, rue Royale (entre Loi et place Royale) et rue Ducale (entre Loi et Trône).

Perturbations également au niveau de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule en raison du traditionnel Te Deum : le tunnel Saint-Lazare est fermé dès 6h ; les abords de la cathédrale, le boulevard Pachéco, le boulevard de Berlaimont, le boulevard de l’Impératrice, le boulevard de l’Empereur, la rue de Loxum, la rue Cardinal Mercier et le Cantersteen sont fermés de 7h30 à 10h.

Des fermetures également au Cinquantenaire

Nouveauté de cette année : le concert national se tiendra au parc du Cinquentenaire (dès 21h)… entraînant des perturbations dans le quartier européen et à Etterbeek. Dès 12h sont fermés les tunnels Cinquantenaire et Loi et Reyers (direction du centre). Interdiction également de circuler avenue d'Auderghem (entre la Chasse et Schuman), avenue de Cortenbergh (entre la rue du Noyer et Schuman), rue Archimède, rond-point Schuman, rue de la Loi (y compris accès tunnel Joyeuse Entrée) et rue Lambermont. Fermetures aussi entre 14h et 18h place du Trône, avenue des Arts et boulevard du Régent entre Loi et Trône, rue du Luxembourg et rue Montoyer, rue Belliard.

Enfin, le feu d'artifice au parc du Cinquantenaire (entre 23h et 23h30) provoquera la fermeture des tunnels sous le parc ainsi que d'"un certain nombre de rues autour du parc": avenue de la Joyeuse, entrée, avenue de la Renaissance, avenue des Nerviens, avenue de l'Yser, avenue des Gaulois, avenue de Tervuren (jusque Montgomery), rond-point Schuman et la rue de Loi.

Tansports en commun aussi perturbés

"Il est fortement conseillé de venir à Bruxelles en train ou avec le métro dont les services seront renforcés (plusieurs lignes seront prolongées en soirée)", indique la zone de police Bruxelles-Ixelles.

Mais attention, les transports en commun vont également connaître leur lot de perturbations. La station de méro "Parc" sera fermée pendant le défilé militaire, et la station "Maelbeek" pendant le feu d’artifice. Toute la journée, les lignes de tram 92 et 93 sont interrompues entre les arrêts Louise et Botanique, et le 81 ne dessert pas Montgomery après 19h. En outre, 22 lignes de bus vont connaître des déviations en ce jour de fête nationale.