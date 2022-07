Le vice-président de la section MR d’Auderghem se vante sur de "pousser un cycliste pour passer" dans une rue cyclable

"Il a voulu montrer qu'il était prioritaire et me laisser derrière lui pour "faire le grand devant sa copine". Bah, il a failli "faire le grand" devant les infirmières."

Ces propos discutables, on les doit à Alexandre Piha. Ils ont été postés ce 21 juillet 2022 sur Facebook. La discussion se tenait sur le profil de la Ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), sous une vidéo se félicitant de l’inauguration d’une nouvelle bande cyclable rue des Deux Gares à Anderlecht.

C'est d'abord une internaute qui s'interroge sur l'opportunité d'inviter les deux-roues sur les voies réservées aux bus: "Je ne comprendrai jamais les vélos sur les bandes de bus. Encore hier, il y en avait un qui savait qu'il y avait un bus derrière lui, et il continuait à le bloquer à genre 15km/h".

C'est là qu'Alexandre Piha entre en scène: "Un petit coup de frayeur et il ne recommencera plus. J'ai eu le cas sur une rue cyclable sur laquelle, certes, il était prioritaire, mais avait toute la place de se mettre sur la droite pour que je le dépasse. Il a voulu montrer qu'il était prioritaire et me laisser derrière lui en pleine nuit pour "faire le grand" devant sa copine… bah, il a failli "faire le grand" devant les infirmières", se vante l'homme. Qui continue: "J'ai dû le pousser (sans le toucher) sur le côté pour passer et lui rappeler qu'il n'était pas seul sur la route et que même si Elke était sa ministre, on ne se laissera pas faire".

©Capture d'écran Facebook

Furibards, parlant de commentaire "abject", certains internautes ont voulu vérifier qui était ce conducteur qui se targue d’une pratique illégale. Car rappelons-le: dans une rue cyclable, le cycliste est prioritaire. En d’autres termes: un automobiliste ne peut aucunement le dépasser.

Il "persiste et signe"

Une petite recherche Google plus tard, l’identité de l’individu est recoupée: il s’avère qu’Alexandre Piha est militant MR à Auderghem. Il y est même vice-président de la section locale. Aux communales de 2018, il a obtenu 64 votes sur la liste MR d’Auderghem .Aux Régionales de 2019, il obtient 378 voix sur la liste pour le Parlement bruxellois. Être un personnage public ne l’empêche visiblement pas d’assumer ses dires puisqu’invité à "renouveler ce brillant témoignage devant des représentants de la loi", l’Auderghemois persiste et signe. Et de s’emballer: "Je n’ai pas que ça à faire que d’attendre que “Môssieur” fasse de sa gueule devant sa copine".

©Capture d'écran Facebook

Interpellé sur Twitter, le Président du MR Bruxellois David Leisterh annonce avoir pris note de l’incident. "J’investigue", promet le Boitsfortois.

Pour être complet, précisons qu’une rue cyclable permet au cycliste d’utiliser toute la largeur de la route lorsqu’elle est à sens unique. Elle est limitée à 30km/h. Les véhicules à moteur ne peuvent y dépasser les cyclistes. Ajoutons que la priorité de la rue cyclable sur les autres voiries latérales est de mise, sauf si ces voiries présentent un niveau hiérarchique plus élevé. Dans ce cas, le panneau indiquant la fin de la rue cyclable (F113, avec le symbole barré) est présent avant chaque carrefour. Après ceux-ci, un nouveau panneau "rue cyclable" (F111) est implanté.