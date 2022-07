Ethar, jeune femme de 22 ans, a disparu à Bruxelles: la police lance un avis de recherche

Le dimanche 24 juillet 2022 vers 09h00, Ethar AL-TAIE, une jeune femme âgée de 22 ans, a quitté son domicile situé chaussée d'Anvers à Bruxelles. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Ethar est de nationalité iraquienne et ne s'exprime qu'en arabe. Elle mesure 1m55 et est de corpulence normale. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, un blouson noir, des baskets blanches et un hijab (voile) rose. Cette personne peut paraître confuse.

Si vous avez vu Ethar AL-TAIE ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. ou via Child Focus au n° 116 000.

Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300. Cet avis est disponible sur www.police.be.