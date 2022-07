À Mini-Europe, des maquettes créées en solidarité avec l’Ukraine

L’inauguration s’est déroulée lundi, en présence de la nouvelle ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et d’une représentante de l’ambassade d’Ukraine en Belgique, Natalia Anoshyna (sur la photo, aux côtés de Thierry Meeûs, CEO de Mini-Europe). Sur une des maquettes, des drapeaux ukrainiens et européens flottent près de la colonne de l’Indépendance sur la place Maïdan à Kiev. Une autre montre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, recevant la demande formelle d’adhésion à l’Union européenne des mains du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky. La troisième maquette reproduit des réfugiés ukrainiens arrivant à la frontière polonaise et la dernière met en scène un convoi d’aide matérielle en route vers l’Ukraine.

©BELGA

Au parc Mini-Europe sont exposés tous les plus beaux monuments et sites européens, permettant aux touristes de s’informer de manière ludique sur l’histoire de l’Europe. En principe, les bâtiments et scènes reproduites ne concernent que des États membres de l’Union européenne, mais le parc a fait une exception avec ces quatre nouvelles maquettes, pour symboliser l’expression de la solidarité européenne avec l’Ukraine, envahie par l’armée russe depuis février 2022. (D’après Belga)