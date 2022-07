Une journée pour le jeu de société en plein coeur de Bruxelles

Le jeu de société a la cote depuis plusieurs années. Et ses amateurs bruxellois seront servis ce samedi, puisque le festival Wanna Play s'installle de 13 heures à 23 heures dans les jardins du Grand Hospice, en centre-ville afin de rassembler autour des tables les familles et amateurs de jeux. Pour ce faire, des jeux pour tous les profils seront proposés, des enfants aux joueurs expérimentés, et l'évènement est gratuit.

En soirée, lles choses se corseront puisque ce sont les jeux de stratégie et de réflexion qui s'installeront entre les foodtrucks et le bar. Au total, septante tables autour desquelles s'assiéront des créateurs ou éditeurs ou clubs de jeux de société belges. Et en cas de coup de coeur, il sera toujours possible d'acheetr les jeux testés, à prix démocratiques.

À vos dés !