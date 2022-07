Le Manneken-Pis habillé en bleu pour la Journée mondiale contre la traite des êtres humains

Ce samedi, le Manneken-Pis est revêtu de bleu, tout comme l’hôtel de ville de Bruxelles éclairé par des lumières bleuâtres. Une action à l’occasion de la "Journée mondiale contre la traite des êtres humains", le 30 juillet.

La plus célèbre statue de la capitale arbore jusqu’à 18h un t-shirt "I’m not for sale" suivi du hashtag #Endhumantrafficking. Ces vêtements ont été offerts par l’"Office des Nations Unies contre les drogues et le crime".