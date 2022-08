La suspecte d'une agression au couteau à Molenbeek-Saint-Jean placée sous mandat d'arrêt

Une femme âgée de 33 ans, suspectée de tentative de meurtre, a été interpellée et placée sous mandat d'arrêt, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

Celle-ci est soupçonnée d'avoir porté plusieurs coups de couteau à un homme âgé de 56 ans, à Molenbeek-Saint-Jean, dimanche soir. Les jours de la victime étaient en danger lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital, mais son état est désormais stable. Les faits se sont déroulés dimanche soir à Molenbeek-Saint-Jean, dans un logement loué via une plateforme de mise à disposition de logements entre particuliers. Un homme et une femme se sont battus pour une raison encore floue et la seconde a porté des coups de couteau au premier.

"Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme a reçu plusieurs coups de couteau lors de l'altercation, dont un dans la région abdominale", a déclaré Martin François, porte-parole du parquet de Bruxelles. "L'homme, âgé de 56 ans, a réussi à quitter les lieux et a reçu les premiers soins par le SMUR, sur la voie publique. Il a ensuite été emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont plus en danger".

La femme, âgée de 33 ans, a été interpellée immédiatement après les faits. Le parquet a saisi un juge d'instruction et a requis le laboratoire de la Police Fédérale sur les lieux. Le juge d'instruction a ensuite inculpé la trentenaire pour tentative de meurtre et l'a placée sous mandat d'arrêt.