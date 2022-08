Accueil Régions Bruxelles Pour la 714e fois à Bruxelles, le Meyboom a été planté… avant 17h : "du premier coup, c’est rare" (PHOTOS ET VIDEO) Omelette au café Le Chaplin, découpage du hêtre au Bois de la Cambre, joyeuse parade dans Bruxelles et surtout plantation avant 17h... Les festivités du Meyboom ont fait vibrer la capitale ce mardi. Ro.Ma.

Une fois de plus, la tradition bruxelloise est perpétuée. Promesse d'une "année de joie et de bonheur" pour Bruxelles. Ce mardi, le Meyboom a été planté en fanfare au coin de la rue du Marais et de la...