Un mégot provoque un incendie sur un toit à Molenbeek-Saint-Jean : un habitant se blesse en tentant de l'éteindre

Un incendie s'est déclaré, samedi vers 14h40, sur le toit plat d'un immeuble à appartements situé quai de l'Industrie à Molenbeek-Saint-Jean. Les habitants ont été évacués par la police de Bruxelles-Ouest avant l'arrivée des pompiers sur place. L'un des résidents, un homme dans la quarantaine, a commencé à éteindre le feu avec la lance d'incendie mise à disposition dans l'immeuble. Il s'est blessé à la cheville en sautant sur le toit et a dû être transporté à l'hôpital, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

D'après les premières observations, il semblerait qu'un fumeur d'un étage supérieur ait lancé un mégot de cigarette mal éteint sur le toit plat. Des détritus et de la végétation, très sèche, s'y trouvaient et ont pris feu.

Le bâtiment comporte un côté de 2-3 étages et un autre de six niveaux.

Le feu s'est propagé vers la façade et l'isolation de la partie de l'immeuble la plus haute.

Les pompiers ont pris le relais de l'occupant qui avait commencé l'extinction. Le feu a pu être éteint avec le matériel prévu à cet effet dans l'immeuble, qui était particulièrement bien équipé en matière de prévention d'incendie. Les hommes du feu ont enlevé des morceaux du toit plat et de la façade touchés pour éviter une reprise des flammes.

L'ensemble des habitants ont entre-temps pu regagner leurs appartements.

Le porte-parole des pompiers e Bruxelles rappelle aux fumeurs de ne pas jeter leurs mégots de cigarettes, surtout en cette période de canicule durant laquelle la végétation est particulièrement sèche.