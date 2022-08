Un Bruxellois blessé après qu'une borne rétractable a transpercé sa voiture : "Si mes batteries étaient touchées, j'aurais été un poulet frit"

Les faits se sont déroulés mardi soir, rue de la Grande Île, dans le centre de Bruxelles. Marnix Decuyper se déplaçait à Bruxelles dans le cadre de son boulot, lui qui est expert immobilier. Le Bruxellois de 46 ans s'est engagé dans la rue, devenue inaccessible à la circulation suite au nouveau plan de circulation, entré en vigueur le jour-même. Mais d'après le conducteur, son GPS n'avait pas encore fait la mise-à-jour et adopté la nouvelle réglementation. C'est alors qu'il s'est engagé dans la rue et que le piquet s'est surélevé, traversant son moteur.

Le conducteur s'est confié auprès de nos confrères de HLN, leur racontant sa version des faits. "Je conduisais environ cinq à dix mètres derrière le véhicule qui me précédait quand j'ai soudainement entendu un énorme bruit et ma voiture a été projetée dans les airs. Nous cherchons toujours à savoir si je suis vraiment fautif, mais je pense que le plus frappant est qu'une telle borne puisse simplement percer ma voiture. Et si mes batteries étaient touchées ? D'après la police, j'aurais été un poulet frit".

Blessé, le Bruxellois a été aidé par des résidents locaux qui l'ont sorti de sa voiture. "J'ai un bleu au sternum. Mes lunettes sont cassées et mes avant-bras et mes jambes sont brûlés. Ma jambe droite est aussi noire et bleue", confie-t-il.

Depuis l'instauration du nouveau plan de circulation, les riverains sont nombreux à être en colère. Et Marnix Decuyper est d'accord: "Tout le plan de circulation est absurde et clairement établi par quelqu'un qui ne conduit pas de voiture, mais qui roule uniquement à vélo".