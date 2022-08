Coronavirus: le fonds de garantie pour les événements bruxellois prolongé "malgré une meilleure situation sanitaire"

Ce fonds initialement prévu jusqu'au 31 octobre vient d'être prolongé par le gouvernement bruxellois jusqu'au 31 mars 2023. "En effet, malgré une meilleure situation sanitaire, les incertitudes liées au Covid-19 demeurent pour les mois à venir, notamment en ce qui concerne la tenue d'événements qui sont en ce moment en train d'être préparés ou programmés", contextualise le cabinet de l'écologiste.

Pour bénéficier de l'aide du fonds, un événement doit être de nature temporaire, accessible au public moyennant paiement et être lié à l'art, au divertissement ou aux loisirs. Les foires commerciales et les congrès sont également éligibles.

Au moment de la demande auprès du fonds de garantie, l'événement doit toujours être programmé et respecter les conditions sanitaires en vigueur.

Pour les événements annulés, le fonds couvre les dépenses non récupérables et non annulables jusqu'à maximum 30% du budget global de l'événement. Pour les événements reportés, le fonds couvrira 90% des dépenses qui ne peuvent être reportées. Enfin, pour les événements subissant une restriction de jauge forcée, tous les tickets liés à la réduction de la jauge sont remboursés par le fonds de garantie.